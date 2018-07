M5S: espulso Andrea Mura, il deputato-velista spesso assente in Parlamento

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Andrea Mura è stato espulso dal Movimento 5 Stelle. Ad annunciarlo è il coordinatore sardo del Movimento. Il parlamentare velista Andrea Mura, al centro delle polemiche per le sue numerose assenze alla Camera, è stato espulso dal Movimento 5 Stelle. Lo ho appena annunciato su Facebook il coordinatore sardo del Movimento, Mario Puddu. «Chi non segue le regole va a casa! - scrive Puddu - Andrea Mura era stato candidato per fare il Parlamentare della Repubblica italiana col Movimento 5 Stelle, quindi a patto di seguire delle regole precise: taglio stipendio e impegno costante in Parlamento». Mario Puddu candidato in pectore del M5S per le prossime regionali in Sardegna cavalca l'espulsione di Mura: «Con altre forze politiche si possono fare intere carriere politiche non andando in Parlamento, ma non col Movimento 5 Stelle. Da noi resta solo chi segue le regole. Per chi vuole solo una poltrona non c'è spazio. Mura era stato candidato per fare il parlamentare col Movimento 5 Stelle, quindi a patto di seguire delle regole precise».Andrea Mura, velista di fama internazionale (è stato il primo italiano a vincere la storica regata in solitario Route du Rhum), ieri in un'intervista all'ANSA si era difeso contestando le percentuali di assenza in Aula e alcune dichiarazioni apparse sulla stampa. «A fronte di una tempesta mediatica violentissima il Movimento mi ha ingiustamente abbandonato», aveva detto. Oggi è arrivata l'espulsione, in qualche modo invocata anche dal ministro Luigi di Maio qualche giorno fa.