M5s, il tribunale di Napoli sospende l'elezione di Conte leader e la modifica dello statuto

Grane per il M5S. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il Tribunale di Napoli ha sospeso le due delibere con cui, lo scorso agosto, il M5S ha modificato il suo statuto e “incoronato” Giuseppe Conte come presidente dei pentastellati.

I provvedimenti (che risalgono rispettivamente al 3 e al 5 agosto 2021) sono stati sospesi in via cautelare per la sussistenza di «gravi vizi nel processo decisionale», in primis l'esclusione dalla votazione di oltre un terzo degli iscritti e il conseguente mancato raggiungimento del quorum, nell'ambito del processo intentato da un gruppo di attivisti del Movimento, difesi dall'avvocato Lorenzo Borrè. Tra i militanti: Steven Hutchinson, Renato Delle Donne e Liliana Coppola, i quali hanno presentato il ricorso supportati da centinaia di attivisti che hanno contribuito al pagamento delle spese legali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Febbraio 2022, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA