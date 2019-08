«Se non puoi sedurla, puoi sedarla», la maglietta del vicesindaco leghista alla festa scatena la polemica

Vongole all'escherichia coli, scatta l'allarme per il batterio. «Raccolta vietata»​

Venerdì 23 Agosto 2019, 20:25

«Se non puoi sedurla...», si legge su una maglietta rossa con cui, 35enneleghista di, si è presentato sul palco ad una festa. Il tutto per preparare un siparietto insieme alla presentatrice della serata, che poi, al termine dell'estrazione della lotteria, ha svelato il resto della frase. Sul dorso, infatti, c'era un altra scritta: «...puoi sedarla».Doveva essere un siparietto divertente per il pubblico, e in effetti in molti hanno riso, ma c'è anche chi ha rabbrividito di fronte alla maglia esibita da, di professione ragioniere. Come spiega La Repubblica, infatti, qualcuno tra i presenti ha storto il naso e poi, una volta che la vicenda è diventata di dominio pubblico, c'è stata, da parte delle donne e non solo.«Cosa c'è di divertente nel narcotizzare e stuprare una donna che non ci sta?», si chiedono in molti sui social. A condannare l'episodio c'è stata anche, sindaca del vicino comune di Sona, ha infatti commentato così: «Non credo che le donne possano ridere di questa battuta, neanche le donne della».L'episodio è avvenuto durante la festa di paese in onore di Santa Viola, ma finora non sono giunti commenti in merito né dalla prima cittadina, Alessandra Caterina Ravelli, né dal suo vice, finito in poco tempo nell'occhio del ciclone.