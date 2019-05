Di Maio, dedica social di Virginia Saba: «Sei come un eroe romantico che aiuta gli ultimi»

Virginia Saba , la fidanzata di Luigi Di Maio , si confessa su Instagram. Anzi, apre letteralmente il cuore sul canale social facendo un uso abbondante di maiuscole, in una sorta di slancio di idolatria manifesta in posizione, ca va sans dire, subordinata:

Per tutta la vita ho cercato Autenticità e Bellezza, dunque Verità, e le ho ho trovate in Te. Che hai il cuore, il garbo e il coraggio degli eroi romantici e con i quali cerchi di ridare luce e dignità agli ultimi da sempre inascoltati, opponendoti alle ipocrisie, agli imbrogli, alle ingiustizie, ponendoti spesso contro un sistema difficile da disinnescare

. Parole, scritte alla vigilia del voto in pieno silenzio elettorale che hanno fatto sollevare più di un sopracciglio in casa leghista, soprattutto il riferimento all'

Ma la Saba nelle righe successive fa anche di meglio, lanciandosi in un elogio no limits (attenzione al Te di nuovo sempre con la maiuscola):

Sono orgogliosa di starti accanto, di vivere da vicino la tua grandezza, di imparare da Te qualcosa ogni giorno, di osservarti mentre ascolti tutti e cerchi di trovare soluzioni che possano ridare pace a chi non ce l’ha. La tua pazienza, la “misura” in ogni cosa che fai, le tue competenze, ma sopratutto la tua umiltà e la tua bontà mi rendono felice e fiera di Te. Felice di sapere che esisti, che sei autentico. Sei l’uomo migliore che potessi avere accanto. Sono con Te e ti sosterrò. Sempre

. Amen.

Sabato 25 Maggio 2019, 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«eroe romantico» che cercherebbe di ridare «dignità agli ultimi», senza macchia e senza paura contro «imbrogli e ingiustizie».