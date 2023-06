Luigi Di Maio, Twitter sospende il suo nuovo account come inviato Ue: ecco il motivo

di Redazione web

Twitter ha sospeso il nuovo account istituzionale di Luigi Di Maio nel ruolo di rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Golfo Persico. Il profilo EUSR_Gulf era stato inaugurato ieri con un tweet in inglese, arabo e farsi per l'insediamento dell'ex ministro degli Esteri italiano.

Il mistero del blocco

Un portavoce del Servizio di Azione Esterna della Commissione, interpellato per un commento, ha dichiarato di «non avere idea» del motivo di questa sospensione e che tocca alla piattaforma spiegare il perché del blocco, che «non ha nulla a che fare con noi o con il lavoro dell'inviato».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Giugno 2023, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA