Lucio Malan lascia Forza Italia e aderisce a FdI, Meloni «Scelta che ci rende fieri e orgogliosi»

Lucio Malan, deputato e senatore di Forza Italia per sei legislature, ha aderito a Fdi. Lo ha annunciato la presidente del partito Giorgia Meloni. Si tratta, ha commentato Meloni durante una conferenza stampa, di una scelta che «ci rende fieri e ci inorgoglisce». La Leader di Fratelli d'Italia continua: «La sua adesione dimostra che siamo in grado di attrarre classe dirigente» ed è un esempio dei parlamentari che vedono in noi il loro naturale approdo»

«Le posizioni di FdI mi rappresentano pienamente anche a livello europeo, ormai il Ppe è sempre più difficile da distinguere». Così il senatore Lucio Malan che ha appena annunciato l'addio a Forza Italia e il passaggio a Fratelli d'Italia. E ha ribadito: «Mi sento pienamente rappresentato a livello europeo e orgoglioso di entrare a far parte di questa famiglia».

Il Senatore ha spiegato di non sentirsi più a suo agio nell'appoggiare questo governo: «Non mi sento di sostenere più col mio voto questo governo. Di recente ho dato voto di dissenso o non voto ma c'è troppo poco cambiamento rispetto al governo Conte 2 su una serie di temi, ad esempio la questione dell'assegno per i figli».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 12:24

