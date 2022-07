Lucia Annunziata: «Brunetta basso? Almeno ha gli occhi azzurri, come le razze superiori». Bufera social

Continua a far discutere l'intervista rilasciata Renato Brunetta a "Mezz'ora in più", su Rai Tre, ma non solo per le dichiarazioni del ministro. L'intervistatrice, la giornalista Lucia Annunziata, dopo le esternazioni dell'ex Forza Italia sugli insulti ricevuti per la sua altezza, ha commentato: «Però c'ha gli occhi azzurri, lei. Una cosa ce l'ha delle razze superiori». Brunetta si è limitato a un «grazie», per la verità pronunciato prima della frase sulle «razze».

Brunetta, la frase della Annunziata sulle «razze superiori»

L'uscita della Annunziata non è passata inosservata sui social. In tanti, soprattutto su Twitter, hanno accusato la giornalista di aver pronunciato una frase inequivocabilmente razzista. Qualcuno prova a difenderla, parlando di «sarcasmo» nei confronti di coloro che hanno offeso Brunetta, ma la maggior parte degli utenti è concorde nel condannare l'infelice uscita. «Imbarazzante», «vergognoso», «ho sentito bene?», «questo sarebbe il servizio pubblico?»: sono solo alcuni dei commenti che è possibile leggere su Twitter. Al momento, Lucia Annunziata non ha ancora commentato l'accaduto.

"Non ho scelto di essere alto o basso, sono responsabile delle mie idee e di quello che ho fatto e che faccio. Sono responsabile di questo non di essere 'tappo o nano'"@renatobrunetta risponde agli attacchi e insulti ricevuti. #mezzorainpiu pic.twitter.com/9XaQzAZsEN — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) July 24, 2022

