Arresto in flagranza per gli stalker: l'emendamento presentato da Lucia Annibali

Scatterà l'arresto in flagranza per mariti o compagni violenti che trasgrediscono i provvedimenti di allontanamento da casa e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. È quanto previsto da un emendamento presentato da Italia Viva, di cui la prima firmataria è Lucia Annibali, a cui il governo e il relatore Franco Vazio hanno dato parere favorevole, prima di essere approvato in Commissione Giustizia.

Dunque, restrizioni sempre più dure per fermare le violenze domestiche.

«Sono situazioni – ha commentato Annibali – che purtroppo si sono verificate di frequente negli episodi di violenza verso le donne da parte di ex mariti o ex compagni».

Se attualmente è previsto l’arresto in flagranza per i maltrattamenti contro i familiari e i conviventi, ed anche per il reato di stalking,per chi violava il divieto di avvicinamento non erano previste subito le manette, ma soltano dopo un eventuale processo.

È purtroppo sempre molto alto il numero di donne vittime di femminicidio, come riportano i dati forniti dal Viminale relativamente al periodo compreso tra il primo gennaio e il 25 luglio del 2021. Sono stati 157 gli omicidi, con 64 vittime donne di cui 56 uccise in ambito familiareaffettivo; e di queste, 39 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner.

