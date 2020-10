Scuole chiuse, Conte: «La Campania può farlo ma non è la decisione migliore. Non mi aspetto lockdown a Milano»

Esprime più di un dubbio sulla scelta della Campania di chiudere le scuole. Quanto alla Lombardia, la prima regione italiana per numero di contagi giornalieri, dice di non temere un lockdown a Milano. Il premier Giuseppe Conte parla con i giornalisti al termine della prima giornata dei lavori del Consiglio Europeo, ed esprime un cauto ottimismo.

«Chiudere in blocco le scuole non è la migliore soluzione», dice Conte commentando la decisione presa dal presidente della Regione Campania De Luca. Dal punto di vista formale, «le singole regioni possono adottare misure più restrittive. Dico semplicemente, e faccio una prima valutazione, che chiudere subito in blocco tutte le scuole è una soluzione che sembra a portata di mano e molto facile. Ma anche dal punto di vista delle scelte - spiega il premier - degli indirizzi politici dei segnali che noi diamo sull'importanza dei nostri ragazzi di perseguire una modalità di apprendimento completa quale è quella in presenza, non è il miglior segnale che stiamo dando».

«Ritengo sempre che si debba ragionare, parlare, collaborare con tutte le autorità territoriali, in primis con i presidenti delle regioni e i rappresentanti dell'Anci - ha detto ancora il presidente del Consiglio - perchè la nostra forza per affrontare questa difficile prova, questa nuova ondata è sempre quella di collaborare».

«Non mi aspetto un lockdown su Milano», spiega. In questo momento noi dobbiamo soprattutto riporre fiducia sul comportamento di tutti i cittadini perché quella è la nostra forza. Le misure restrittive benissimo, le misure precauzionali bene. Ma se se i cittadini non hanno fiducia nelle misure che noi indichiamo e non esprimono quel senso di responsabilità e di appartenenza a un comune destino e il perseguimento di un medesimo obiettivo, non si ottengono risultati. Dobbiamo puntare su quello».

