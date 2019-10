Lino Banfi risponde a Beppe Grillo: «Niente voto agli anziani? Fondo il partito dei nonni»

«Secondo me il parere del nonno è sempre importantissimo, non ha età e non perde di potere». Lo dice all'Adnkronos Lino Banfi - interprete del personaggio di Nonno Libero nella serie tv 'Un medico in famiglia', ruolo che l'ha reso il volto-simbolo dei nonni italiani - riguardo alla proposta di Beppe Grillo di togliere il«Essendo il nonno d'Italia, sai quante volte mi dicono 'Lino, mettiamoci insieme, facciamo un partito' - continua- io per scherzo ho detto di fare l'associazione..., perché i nonni sono arrabbiati, vogliono essere rispettati e mi chiedono 'perchè non ti fai valere tu, come nonno, che ci rappresenti'. Siamo 15 milioni di nonni, pensa se veramente si facesse questo quanto potere potrebbero avere».Riguardo alla proposta di Banfi aggiunge: «È un suo parere, ognuno la può pensare a modo suo però per me, invece, è importantissimo rivalutare sempre di più la figura del nonno. In ogni luogo dove vado a parlare dico sempre che ci vorrebbe un premio per dire 'sei arrivato a 80 anni, sei riuscito a fare nella vita delle cose, hai allevato i figli e i nipoti, adesso come premio ti diamo - non lo so - il treno gratis».