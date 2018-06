«Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat: la nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta». Sembra essere arrivata la "soluzione europea" per la nave Lifeline bloccata da giorni in mare con 234 migranti a bordo. Lo annuncia il premier italiano Giuseppe Conte.

E due!👍 Dopo la Ong Aquarius spedita in Spagna, ora tocca alla Ong Lifeline che andrà a Malta, con questa nave fuorilegge che finalmente verrà sequestrata. Per donne e bambini davvero in fuga dalla guerra le porte sono aperte, per tutti gli altri no! #stopinvasione



La conferma arriva anche da Malta. Il premier Joseph Muscat ha ccettato di far sbarcare i migranti a patto che vengano subito redistribuiti tra i Paesi europei. «Vogliamo evitare un'escalation della crisi umanitaria attraverso una condivisione di responsabilità da parte di alcuni stati volenterosi», si legge in una nota del governo maltese, nella quale si ricorda che il Paese ha guidato gli sforzi diplomatici delle ultime 48 ore per trovare una soluzione al caso, «provocato dalle azioni del capitano che ha ignorato le istruzione date sulla base delle regole internazionali dalle autorità italiane». Malta ha quindi anche annunciato l'apertura di «un'inchiesta sul capitano della Lifeline. Il comunicato si chiude con i ringraziamenti del Governo maltese al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e a quello della Commissione Europea Jean-Claude Juncker per l'assistenza fornita.

«Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat - continua il premier italiano Conte - La nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta. Con il Presidente maltese abbiamo concordato che l'imbarcazione sarà sottoposta a indagine per accertarne l'effettiva nazionalità e il rispetto delle regole del diritto internazionale da parte dell'equipaggio. Coerentemente con il principio cardine della nostra proposta sull'immigrazione - secondo cui chi sbarca sulle coste italiane, spagnole, greche o maltesi, sbarca in Europa -, l'Italia farà la sua parte e accoglierà una quota dei migranti che sono a bordo della Lifeline, con l'auspicio che anche gli altri Paesi europei facciano lo stesso come in parte già preannunciato».



Sono «almeno 5-6 i paesi che sarebbero disponibili a ricevere» i migranti della Lifeline. Tra questi, Italia Francia, Spagna e la stessa Malta. L'accordo, verso il quale «ci sono passi avanti», sarebbe per ora limitato a questo singolo episodio, ma sarebbero in corso ulteriori trattative per il breve-medio termine.

Il governo locale di Berlino è pronto ad accogliere una parte dei profughi di Lifeline, ma serve una soluzione europea: lo ha affermato la portavoce dell'Esecutivo locale Claudia Suender. «Certamente Berlino è pronta a dare un aiuto ed accogliere le persone, nell'ambito di un soluzione comune», ha affermato. La senatrice della Linke, Elke Breitenbach, ha però precisato alla Taz che per un'azione del genere serve l'autorizzazione del governo federale.



La nave Aquarius, invece, noleggiata dalla Ong francese SOS-Mediterranée per soccorrere migranti in mare, si sta dirigendo verso Marsiglia, nel sud della Francia, dopo il rifiuto di Malta a uno sbarco sulle sue coste per uno scalo tecnico. SOS Mediterranée ha fatto sapere ai media francesi di essere stata respinta da Malta e di non poter sbarcare in Italia per lo scalo, obbligatorio ogni tre settimane per rifornimento e cambio di equipaggio. < La Aquarius, dopo l'odissea conclusa nel porto di Valencia lo scorso 17 giugno, era tornata dall'altro ieri in acque internazionali al largo della Libia. Ieri aveva fatto sapere che il Centro di coordinamento marittimo della Guardia costiera di Roma aveva segnalato «fino a 7 imbarcazioni in pericolo e bisognose di urgente aiuto. Secondo quanto apprendiamo, sono state intercettate dalla Guardia costiera libica». Da bordo, rilevano, «abbiamo visto una motovedetta libica pericolosamente sovraccarica tornare in Libia, l'inferno dal quale le persone tentano di fuggire. La Libia non è un porto sicuro».



Il tweet del ministro Salvini. «'Il clima non è più favorevole alle Ong' in Italia lamenta Frédéric Penard della nave Aquarius, quella che abbiamo mandato in Spagna. Per loro questa settimana niente scalo al porto di Catania, come facevano sempre, ma andranno diretti al porto di Marsiglia. Come mi dispiace...». Così il ministro dell'Interno Matteo.

