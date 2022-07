Letta chiude al M5S: «No alleanze con chi ha fatto cadere Draghi». E apre a Renzi e Calenda

Enrico Letta chiude la porta al Movimento 5 Stelle. In un'intervista al direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, il segretario del Pd risponde chiaramente su quali saranno le alleanze in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre: e tra gli alleati dei democratici, dopo il 'tradimento' del governo Draghi, non ci saranno i Cinque Stelle.

«Renzi, Calenda e il M5S ci saranno?», chiede il direttore del Tg2 a Letta. «Su quest'ultimo punto le confermo ciò che abbiamo formalmente deciso: noi non avremo rapporti politici in campagna elettorale con le forze protagoniste di quell'atto di irresponsabilità dello scorso 20 luglio, quando il governo, da tre pilastri che lo sostenevano, è stato fatto cadere. E i Cinque Stelle sono tra questi».

Quanto a Renzi e Calenda, «è un tema che affronteremo in questi giorni, io non voglio perdere tempo. Dobbiamo andare davanti a 60 milioni di italiani ed essere convincenti: discutiamo con tutti, non dico serenamente perché non sarebbe simpatico, ma parleremo con tutti nel modo giusto».

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Luglio 2022, 13:11

