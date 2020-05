Leoluca Orlando a Radio Rock: “Il governo sblocchi il patto di stabilità”

Il sindaco di Palermo interviene a The Rock Show pungolando Conte ed elogiando i suoi cittadini: “Grazie a loro siamo il capoluogo di regione con meno contagi e morti in Italia” Radio Rock 106.6 durante The Rock Show - condotto da Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi - ha intervistato Leoluca Orlando. Nel corso deIl’intervista, il sindaco di Palermo ha avuto modo di soffermarsi su diversi aspetti del suo operato, specie su quelli riguardanti le misure adottate durante l’emergenza pandemica. “I palermitani in questo periodo sono stati molto bravi - ha esordito il primo cittadino - perché hanno consentito alla città di Palermo di avere meno contagiati e meno morti, rispetto alle altre città capoluogo di regione del resto d’Italia. Li ringrazio per aver ascoltato il mio urlo disperato qualche volta, ma anche preghiera e supplica di rispettare i divieti”. Orlando non ha poi lesinato critiche all’azione del governo: “L’Europa ha sospeso da un mese il Patto di stabilità ed in Italia vigono ancora le leggi che sono in esecuzione di quel patto, cioè noi abbiamo decine e decine di milioni nelle tasche del Comune che non possiamo utilizzare. Liberare invece quelle risorse permetterebbe ai comuni di poter andare avanti”. Un’altra chiosa è poi arrivata dal sindaco nei confronti delle guardie civiche: “Dovremmo fare nuove le cose che già abbiamo. Dovremmo quindi essere pronti ad utilizzare e consentire a chi ha il reddito di cittadinanza di poter svolgere attività socialmente utili e significative senza creare nuove figure, altrimenti interromperemmo percorsi già avviati”. Da qui il rilancio propositivo di Leoluca Orlando, partendo dai punti di forza del capoluogo da lui amministrato, non ultimo quello turistico: “Prima Palermo era una città governata dalla mafia, oggi non è più così. Questo ha aumentato l’attrattività della nostra città anche in termini internazionali. Da questo punto di vista è evidente che l’attenzione al turismo è massima ed io sono continuamente impegnato per consentire a Palermo di riprendere in sicurezza”. Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 21:03

