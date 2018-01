Hackerato il sito dell Lega: ora vende Viagra e Cialis

Venerdì 5 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

C'è stato un tempo in cui l'allora leader Umberto Bossi recitava orgogliosamente nei suoi comizi: "Lace l'ha duro". Oggi, invece, per ironia della sorte (e di alcuni), entrando nel sito del partito guidato da Matteo Salvini si viene automaticamente reindirizzati all'acquisto online di alcuni tra i più popolari farmaci contro le. Lo riporta anche l' Huffington Post Non è uno scherzo: anche cercando su Google , tra le pagine del sito della Lega Nord, si scopre che un virus o un attacco hacker ha colpito il sito. Volete leggere le linee guida sull'immigrazione proposte dal partito? Niente da fare, potrete solo ordinare delonline. Se invece volete fare una donazione al partito, verrete reindirizzati all'acquisto dello stesso farmaco, ma in versione generica. Volete tesserarvi? Al momento non potete fare altro che ordinare delo altri farmaci generici contro i problemi d'erezione, come il