Lega, Bossi al congresso in sedia a rotelle: «Col ca... che è un funerale». Standing ovation dei militanti

« Oggi non si chiude nessun partito. Ho letto c'è i giornali parlano di funerale della Lega. Col ca... che è un funerale » . Lo ha detto Umberto Bossi, presidente della Lega, nel suo intervento al congresso della Lega in corso a Milano. « Serviranno altri congressi della Lega. Il prossimo congresso della Lega Nord sarà sulle idee e sul futuro è tutti avranno voce », ha detto ancora il Senatur



Arrivato in sedia a rotelle nella sala del Da Vinci, Umberto Bossi, 78 anni, è stato accolto da una standing ovation e applausi prolungati dei delegati presenti. Sabato 21 Dicembre 2019, 17:34

