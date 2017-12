ROMA - «Io ho seguito con attenzione il tentativo di Pisapia per un centrosinistra rinnovato e in discontinuità, ma questa discontinuità non c'è stata». Da qui la decisione di scendere in campo con «la formazione Liberi e uguali. Io ho iniziato a stare a sinistra prima della legislatura e continuerò a farlo anche dopo». Con queste parole, Laura Boldrini, annuncia che si candiderà alle prossime politiche con la formazione guidata da Pietro Grasso.

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 17:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..