Ignazio La Russa: «Non volevo fare il presidente del Senato, ma il ministro dello Sport. Favorire l'Inter? No, ma avrei affossato la Juve»

Il presidente del Senato Ignazio La Russa svela un retroscena sul ruolo di seconda carica dello Stato, ottenuto un anno fa dopo la vittoria delle elezioni. «Volevo fare una cosa diversa, volevo fare il ministro dello Sport, così mi sarei riposato e anche divertito», ha detto il presidente, ospite di Italia Direzione Nord-Riflessioni sulla Leadership, presso la Fondazione Stelline di Milano.

«Giorgia Meloni mi ha detto di no e ho fatto il presidente del Senato», aggiunge. «Ma - conclude con una battuta - non lo volevo fare per l'Inter, come ha detto Giorgia, ma per andare contro la Juve...».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 13:08

