La Russa a Belve: «Un figlio gay sarebbe un piccolo dispiacere, come se mi dicesse di essere milanista»

Ignazio La Russa nella bufera per una intervista concessa al programma "Belve", in onda martedì 21 febbraio su Rai 2. Il presidente del Senato, tra le altre cose ha risposto così a una domanda sull'eventualità di avere un figlio omossessuale: «Se mi dicesse di essere gay accetterei con dispiacere la notizia. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli. Ma se non succede, pazienza. Sarebbe come se fosse milanista».

La Russa a Belve

Dopo l'anticipazione sono tantissime le voci di protesta che si sono mosse contro La Russa. Il presidente del Senato ha replicato: «Leggo di tante critiche che vengono da chi non ha neanche visto il programma, senza capire il contesto. A una domanda specifica ho risposto che avere un figlio gay sarebbe un piccolo dispiacere, ma non un problema. Poi mi è capitato sul serio: uno dei miei figli andava allo stadio a vedere il Milan, e per me è stato un piccolo dispiacere, nulla di più», le sue parole.

L'opposizione: La Russa deve dimettersi

La candidata segretaria del Pd Elly Schlein ha commentato così le parole di La Russa con un tweet: «L’unica sciagura per le famiglie italiane è avere la seconda carica dello Stato che fa dichiarazioni omofobe, sessiste, e nostalgiche dimostrando la totale inadeguatezza al ruolo istituzionale che ricopre». Dura la presa di posizione del partito Azione: «Le parole di La Russa sono inaccettabili, trasudano superficialità e pregiudizio. È imbarazzante che la seconda carica dello Stato abbia un'idea di Paese arretrata e non si renda conto che così si getta benzina sul fuoco dell'omofobia a discapito della comunità LGBTQI+».

Anche Laura Boldrini all'attacco: «La seconda carica dello Stato che discrimina definendo “un dispiacere” avere figli gay e facendo commenti sessisti sulle colleghe di destra. Affermazioni indecorose specialmente per un Presidente del Senato». Eleonora Evi, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, commenta così: «Chiediamo le dimissioni immediate di La Russa, nella convinzione che sia tempo di porre fine a questo tipo di comportamento e di dimostrare rispetto e accettazione verso tutti, indipendentemente dall'orientamento sessuale, insegnando ai nostri figli ad amare e accettare se stessi e gli altri per quello che sono».

