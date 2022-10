«Iva ridotta al 5% su alcuni prodotti alimentari», il ministro Lollobrigida (Masaf): ipotesi su cui lavoriamo con il Mef

di Redazione web

​«Iva ridotta al 5% su alcuni prodotti alimentari», è il ministro Lollobrigida (Masaf, ministero dell'Agricoltura, Sovranità alimentare, e forestale) a confermare l'ipotesi su cui il suo ministero sta lavorando con il Mef.

Il governo Meloni, dunque, punta ad ampliare il numero di prodotti alimentari a cui applicare l'Iva ridotta al 5%.

Ipotesi Iva ridotta al 5%

«Un'ipotesi su cui stiamo lavorando con il Mef, cercando di capire se c'è questo tipo di possibilità, anche in linea con quello che hanno fatto alcuni Stati europei». Così il ministro dell'Agricoltura e sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida a margine del ventennale del Centro agroalimentare di Roma, Car, ribadendo la possibilità di abbassare l'Iva al 5 per cento per alcuni prodotti alimentari .

Lollobrigida: il nuovo ministeri si chiamerà Masaf

Sarà Masaf, ministero dell'Agricoltura, Sovranità alimentare, e forestale la nuova denominazione del ministero. Lo ha annunciato alla sua prima uscita pubblica il ministro Francesco Lollobrigida, partecipando al ventennale del Car di Roma, il Centro agroalimentare.

«Il decreto per la nuova denominazione non sarà nel prossimo Cdm ma in quello successivo», ha detto Lollobrigida.

Pesca resta al ministero Masaf

«Le competenze della pesca restano in capo a questo ministero». Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, rispondendo ad una domanda a margine del ventennale del Car di Roma. «Il ministero del Mare - ha detto Lollobrigida - è un ministero importantissimo che avrà una centralità nel coordinamento delle attività legate al mare. Abbiamo bisogno di una cabina di regia che coordini tutte le attività». Il neo ministro ha quindi tenuto a sottolineare che «fortunatamente il Governo è un Governo molto coeso e molto compatto che lavorerà insieme, senza la conflittualità tipica delle correnti e delle forze politiche che spesso hanno impedito di sviluppare una strategia in nome del protezionismo di alcuni ambiti di potere o peggio delle clientele».

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Ottobre 2022, 14:50

