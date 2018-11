«Quando la propaganda non ha limiti e la mancanza di rispetto delle istituzioni pure. Pagine ufficiali social M5s diffondono false dichiarazioni manipolando un'intervista della Cnbc a Dijsselbloem, ex capo dell'Eurogruppo. È la strategia della menzogna sempre, la stessa che usa di Maio per fare il condono edilizio nel suo collegio a Ischia e poi dire che non è vero». Lo scrive su Facebook il Vice Presidente della Camera, Ettore Rosato.



Il vice presidente della Camera fa riferimento ad un video diffuso martedì dalla pagina M5s Europa - e di cui parla il quotidiano on line Post - contenente un'intervista a Jeroen Dijsselbloem, l'ex presidente dell'Eurogruppo rilasciata alla tv americana Cnbs a metà ottobre. Nel video diffuso dal Movimento però la voce dell'ex presidente dell'Eurogruppo viene sostituita da una voce fuori campo che sintetizzerebbe quando detto distorcendo i contenuti dell'intervista. In base alla sintesi contenuta nel video postato dal M5s Dijsselbloem invita apertamente «i mercati a lanciare un attacco alle finanze italiane. Tant'è che il titolo al video è «Golpe finanziario contro l'Italia». Parole che il Movimento Cinque Stelle Europa commenta con una nota: «Dijsselbloem è un politico olandese alleato del Pd in Europa. Le sue ultime dichiarazioni fanno rabbrividire. Questa è l'ennesima conferma che l'establishment finanziario è contro il popolo».

«Prendono un'intervista, la manipolano e fanno dire all'intervistato, il contrario di quello che ha effettivamente pronunciato. #m5S, un movimento di falsari», commenta su Twitter il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci, unendosi al coro di polemiche sollevato dai partiti d'opposizione.