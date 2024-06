Ilaria Salis eletta eurodeputata, cosa succede ora? Dall'immunità parlamentare al rischio contenzioso con l'Ungheria: lo scenario

di Redazione web

«Ilaria Salis è molto contenta e commossa. Mi ha detto 'non ci credo, voglio aspettare la fine, i risultati definitivi'. Io le ha detto: 'dai Ilaria, ce l'abbiamo fatta'», ha commentato il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli nel comitato elettorale di Avs a Roma raccontando la telefonata avuta poco fa con la candidata. «Se eletta lei deve uscire dai domiciliari», ha aggiunto. La 39enne, che i l17 giugno compirà 40 anni, Ilaria Salis siederà sui banchi di Strasburgo per Alleanza Verdi e Sinistra.



La donna, però, è ancora sotto processo in Ungheria con l'accusa di aver aggredito due militanti neonazisti a Budapest nel 2023. La sua elezione cambia le carte in tavola. Salis è stata arrestata l'11 febbraio del 2023 assieme a ragazzi tedeschi con l'accusa di avere aggredito tre militanti neonazisti a Budapest. Sono stati più volte chiesti i domiciliari, negati in più occasioni fino a che il 15 maggio il tribunale di Budapest ha accolto il ricorso e dopo circa 15 mesi di reclusione, le sono stati concessi i domiciliari.



La più votata

Avs ha superato il 6%, oltre la soglia di sbarramento e Ilaria Salis è stata la più votata nella circoscrizione nord occidentale con oltre 109 mila preferenze e nella circoscrizione Italia insulare con oltre 48mila voti. «Ilaria Salis è molto contenta e commossa.

Cosa cambia con l'elezione

Da neo europarlamentare gli scenari cambiano, ma le accuse non sono annullate. Ora il rischio è che si apra un contenzioso tra il Parlamento europeo e l'Ungheria. Il motivo è presto spiegato. Salis godrà dell'immunità parlamentare, dopo la proclamazione ufficiale, perché funzionale a svolgere il proprio mandato.

Il Protocollo numero 7 sui privilegi e sull'immunità dell'Unione europea, prevede che per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano: delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese (sul territorio nazionale) e dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario (sul territorio di ogni altro Stato membro).



Ciò non significa che scatterà l'assoluzione. Il giudice di Budapest potrebbe chiedere al Parlamento europeo di avviare la procedura di revoca dell'immunità. La norma sull'immunità non può essere invocata in caso di flagranza di reato. Bisognerà quindi stabilire se il video che l'accusa ungherese invoca come prova della colpevolezza di Salis possa rappresentare flagranza. E in quel caso dovrebbe esprimersi una commissione parlamentare Ue.

