Il renziano Nobili, selfie alla Camera con Giachetti: ma il naso è fuori dalla mascherina FOTO

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Maggio 2020, 18:49

Quando ildiventa una gaffe. Il deputato di Italia Viva, renziano di ferro ed esponente di punta del partito dell'ex premier a Roma, ha postato su Instagram un selfie con, anche lui di Italia Viva, candidato sindaco nella Capitale nel 2016 e che fu sconfitto da Virginia Raggi. La didascalia è spiritosa: «Bad Boys», scrive Nobili a corredo dello scatto.Peccato però che a differenza di Giachetti, che indossa, il deputato renziano si: un comportamento scorretto e sconsigliato dagli esperti, dato che la mascherina per assolvere ai suoi compiti dovrebbe coprire naso e bocca. E dire che Nobili, non indossando gli occhiali, non può nemmeno appellarsi al non volerli appannare...