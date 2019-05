Le Iene contro Dino Giarrusso: ci stai sfruttando per farti campagna elettorale.

LE IENE CONTRO GIARRUSSO

LA REPLICA DI DINO GIARRUSSO

«Ci stai sfruttando per farti campagna elettorale». È questa l'accusa, neanche troppo velata, che. Proprio quel, ora esponente politico del Movimento 5 Stelle, che per molte settimane ha vestito i panni delle Iene. L'attacco della trasmissionearriva tramite il sito internet della trasmissione, in un post già dal titolo molto esplicito: «Giarrusso fa campagna elettorale sfruttando Le Iene? Con i migliori auguri gli chiediamo di chiudere la divisa nell'armadio!».Praticamente secondo le Iene, Giarrusso si starebbe facendo pubblicità in questa campagna elettorale sfruttando la popolarità raccolta grazie alla trasmissione, presentandosi nei manifesti elettorali con la divisa tipica delle Iene, ovvero un vestito nero con cravatta nera, e utlizzando, in alcuni manifesti, il soprannome "Iena".Dino Giarrusso si fa campagna con vestito e soprannome "Iena". Noi de Le Iene non c'entriamo nulla. Con i migliori auguri, Dino rimetti la divisa nell'armadio!Il resto del post è ancora più tranchant in realtà: «Dino Giarrusso - si legge - da più stagioni non fa più parte de Le Iene perché ha scelto di fare politica, nel Movimento 5 Stelle. Purtroppo però non ha smesso di vestirsi da Iena, come si vede nei suoi manifesti cartacei e online per le elezioni europee in cui si è candidato. Non solo, sotto al nome, compare pure la scritta “detto Iena”, come vedete qui sotto».Quindi la presa di distanza netta, nell'ultima parte dell'articolo: «L’affetto resta, per carità, ma noi de Le Iene non c’entriamo nulla e ci teniamo a farlo sapere subito. A Giarrusso i migliori auguri per il futuro, sperando però che la smetta con il vizio di vestirsi come noi, rimettendo la divisa nell’armadio, e di usare il passato a Le Iene per la sua campagna elettorale».A stretto giro è arrivata la replica disulla propria pagina facebook; sostanzialmente l'ex Iena ammette di aver scelto Iena come soprannome valido ai fini del conteggio della preferenza. Una necessità, secondo lui, una piccola furbizia, secondo altri.Scrivo questa nota - si legge nella sua nota - per chiarire rapidamente un punto importante: sulla scheda elettorale (e di conseguenza sui volantini elettorali) ci sarà scritto “Dino Giarrusso detto iena” perché nella mia Sicilia, in Sardegna e in molte altre parti d’Italia ci sono tantissime persone che tuttora mi chiamano così: iena. Come fosse un soprannome, un alias. E molti che mi chiamano così non ricordano magari correttamente il mio vero nome, storpiandolo spesso in Gianrusso. Per questa ragione se non avessi fatto scrivere “detto iena” sulla scheda, avrei visto annullare chissà quante preferenze.