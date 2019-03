Greta Thunberg? La metterei sotto con l'auto». A dirlo, parlando a Un Giorno da Pecora su Radio2, è stata Maria Giovanna Maglie. ? La metterei sotto con l'». A dirlo, parlando asu Radio2, è stata

«Ma non si può dire», l'hanno incalzata a loro volta i conduttori. E Maglie: «Ma sapete quanti esseri umani metterei sotto con la macchina?». Su Twitter la Maglie ha poi chiarito il senso di quella che ha definito «una battuta durante una trasmissione di satira e di scherzo. L'esercito del #politicallycorrect è sempre #incinta». Scrivendo a Dagospia, Maria Giovanna Meglio ha quindi spiegato meglio il suo punto di vista: «Adesso non si può più dire male di Greta perché mi hanno detto che ha la sindrome di Asperger , cioè è malata di autismo, allora a quel punto il politically correct e anche il buon senso mi vietano di dire quello che avrei detto se fosse stata sana: che l'avrei messa sotto con la macchina. Ma non si può dire», ha detto la giornalista Maria Giovanna Maglie, ospite del programma satirico di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.«Ma non si può dire», l'hanno incalzata a loro volta i conduttori. E Maglie: «Ma sapete quanti esseri umani metterei sotto con la macchina?». Su Twitter la Maglie ha poi chiarito il senso di quella che ha definito «una battuta durante una trasmissione di satira e di scherzo. L'esercito del #politicallycorrect è sempre #incinta». Scrivendo a Dagospia, Maria Giovanna Meglio ha quindi spiegato meglio il suo punto di vista:

Premetto che non me ne può fregare di meno, aggiungo che non mi scuso perché non c'è niente di cui scusarsi. "Un giorno da pecora" è una trasmissione molto simpatica, dove mi sono divertita e tornerò volentieri se mi vorranno invitare di nuovo dopo questo casino, molto piacevole, nella quale si scherza e si esagera

Naturalmente la giornata dedicata al pericolo che incombe non poteva essere una domenica, meglio un bello sciopero di giorno feriale, meglio se il giorno prima del fine settimana

Mi sono presa e mi sto prendendo la mia dose di insulti livorosi e sanguinosi, che partono da Craxi per arrivare a Salvini, vecchi e nuovi tiranni invisi al mondo; insulti che non brillano per argomentazioni, tutto una ciccia e merda, evidentemente si parla di ciò che si conosce, e minacce di morte, che evidentemente però a differenza della mia battuta sono legittimi e giustificati. Per fortuna ci sono anche molte persone sensate a popolare i social

», si è poi giustificata. Troppo tardi, però: sui social era già scoppiata una bufera contro di lei e in difesa della sedicenne svedese diventata l'icona mondiale delle proteste dei giovani per il clima », esordisce.E poi ribadisce: «Io ho osato fare una battuta, che può far ridere o meno, non mi pare questo il punto, che poi è una frase che a Roma si dice sempre, "te metterei sotto co' la machina", specificando poi che lo farei anche con altri che mi stanno antipatici e mi basterebbe naturalmente un colpetto su un piede, nessun omicidio. Solo che ho osato toccare la ragazzina simbolo del politically correct. Una gigantesca macchina di propaganda della quale è il terminale sfruttato e strumentalizzato, e che viene raccontata bene in alcuni articoli evidentemente non letti o tenuti nascosti, che ha mandato ieri in Piazza milioni di bambini e ragazzi per i quali, il cambio di clima è conseguenza dello spread e simili amenità.».