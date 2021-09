Il green pass esteso ora è legge: Mattarella ha firmato il decreto

Il green pass esteso per i lavoratori è legge. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge.

Il decreto «misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione nell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening», può ora andare in Gazzetta ufficiale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Settembre 2021, 21:37

