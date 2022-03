La ex M5S Granato: «Dopo Zelensky ascoltiamo anche Putin alla Camera. Biden? Stia zitto»

Il 22 marzo il presidente ucraino Zelensky interverrà in videoconferenza alla Camera dei Deputati, ma per qualcuno, per par condicio, sarebbe giusto ascoltare anche il presidente russo Vladimir Putin. L'idea è partita da un deputato del M5S, Nicola Grimaldi, confermata all'Adnkronos anche da una senatrice del gruppo misto, ex M5S, Bianca Laura Granato. «Penso si debbano ascoltare le due campane», afferma la senatrice.

Martedì il Parlamento si riunirà in seduta comune per ascoltare Zelensky: lei sarà presente?, chiede l'Adnkronos. «No, lo seguirò da remoto. Tanto non si può intervenire...». Perché ospitare anche un intervento di Putin? È la Russia ad aver invaso l'Ucraina... «Perché il torto e la ragione non stanno mai da una parte sola e non si possono dividere con un taglio netto. Bisogna essere imparziali», rimarca Granato. Il presidente americano Biden ha definito Putin un «dittatore omicida». «Il più conosce il meno. Meglio che Biden stia zitto...», chiosa la parlamentare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Marzo 2022, 17:59

