Conte a Palazzo Chigi con M5S e Pd In mattinata l'incontro con Mattarella Salvini: vergognoso mercato poltrone

È iniziato il vertice a Palazzo Chigi, coordinato dal premier incaricato Giuseppe Conte, tra le delegazioni Pd e M5S formate dai capigruppo al Senato e alla Camera. Le delegazioni di M5S e Pd sono a palazzo Chigi per l'incontro con il premier incaricato Giuseppe Conte. Per il M5s sono presenti i capigruppo Patuanelli e D'Uva, per il Pd i capigruppo Delrio e Marcucci. Conte sarebbe pronto a rinunciare all'incarico di formare il nuovo governo. In mattinata, dopo l'incontro al Colle con il Capo dello Stato Sergio Mattarella sono emersi in ambienti parlamentari della maggioranza timori che Conte stia anche ipotizzano la possibilità di rinunciare al mandato conferitogli dal Capo dello Stato, alla luce delle difficoltà emerse nelle ultime ore.

L'incontro sul programma a Palazzo Chigi tra delegazioni Pd-M5S e il premier incaricatoè stato spostato alle 12. Ieri sembrava quasi fatta. Ma poiha chiesto di più.