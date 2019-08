Governo, vertice alla Camera delle delegazioni. Marcucci: «Di Maio? Non credo ci siano veti»

«Stiamo discutendo sui temi», ha detto il deputato e vicecapogruppo M5S, Francesco Silvestri, entrando con il senatore e vicecapogruppo M5S Gianluca Perilli. «Non credo che ci siano veti», ha spiegato il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, a chi gli chiedeva se ci fossero veti sul ruolo di Di Maio vicepremier da parte del Pd. E ancora: «Ognuno ha le sue procedure. Noi seguiamo le nostre - ha aggiunto -. Cominciamo a lavorare, ci auguriamo che sia una bella giornata».



«Siamo al lavoro sui contenuti», ha ribadito il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, entrando alla riunione con la delegazione M5S.

«Ribadisco, i veti non sono mai positivi». Lo dice Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato, entrando alla Camera per l'incontro tra le delegazioni M5s e Pd, per la formazione del nuovo. È arrivato anche il capogruppo alla Camera Francesco D'Uva, che non ha voluto dichiarare nulla.