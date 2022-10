Governo Meloni, scoppia il giallo dei ministri: 'scambio' tra Zangrillo e Pichetto Fratin. Cos'è accaduto

Giorgia Meloni, una volta ottenuto l'incarico di formare un governo dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha anche annunciato i ministri che comporranno l'Esecutivo e che domani giureranno al Quirinale. La lista, diffusa nel tardo pomeriggio, è diventata però improvvisamente un giallo. Scatenando anche più di qualche preoccupazione tra i futuri titolari dei Ministeri. Ecco cosa è successo.

Giorgia Meloni ha accettato l'incarico da premier: «Ecco tutti i ministri». Domani alle 10 il giuramento

Lo scambio tra Paolo Zangrillo e Gilberto Pichetto Fratin

In pratica, nella lista diffusa anche alla stampa, sono stati invertiti i nomi di due esponenti di Forza Italia che andranno a guidare i Ministeri. Si tratta infatti di Paolo Zangrillo, fratello del medico del San Raffaele (e medico personale di Silvio Berlusconi), e di Gilberto Pichetto Fratin. Quest'ultimo, destinato al Ministero della transizione ecologica, improvvisamente era finito alla Pubblica amministrazione. Con Zangrillo che aveva fatto il percorso inverso, finendo al MiTe.

Il giallo

Dopo quasi due ore, la correzione, per un errore di trascrizione dovuto con tutta probabilità a Forza Italia. Pichetto Fratin alla fine ha ottenuto l'Ambiente e sicurezza energetica, incarico prima attribuito a Paolo Zangrillo, un passato da manager del fornitore di energia e gas Acea, a cui infine va la P.a. Zangrillo, raccontano tra gli azzurri, avrebbe telefonato a Berlusconi chiedendo di essere dirottato lì non sentendosi all'altezza della sfida sull'energia. Il fratello del medico personale di Berlusconi, Alberto Zangrillo, è la new entry dell'ultima ora, su cui il Cavaliere ha insistito. Gestirà la Pubblica amministrazione, mentre per l'altro Ministero (che tornerà a chiamarsi dell'Ambiente e manterrà comunque la delega sull'energia del MiTe) è confermato il nome uscito nei giorni scorsi. Quello dell'esperto economista Gilberto Pichetto Fratin.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Ottobre 2022, 22:21

