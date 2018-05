M5S-Lega, l'intesa ancora non c'è: chiesto altro tempo

Lo stallo in cui resta il Paese a oltre due mesi dalle elezioni è sempre più al centro dell'ironia sui social. Il presidente della Repubblicaha annunciato la possibilità di un governo neutro, mentrehanno chiesto più tempo per trovare un accordo.Si moltiplicano i post che ironizzano sulla possibile alleanza tra la Lega e il Movimento Cinque Stelle. Tra quelli più popolari di Twitter, spopolano quelli della pagina "Le frasi di Osho". In uno in particolare i leader dei partiti, seduti attorno a un tavolo, vengono mostrati come allievi pronti a ripassare la lezione del presidente. "Imparamose bene l'Europa che quella Mattarella la chiede sempre", dice Salvini.Un altro, diventato virale, prende le immagini del colloquio con Mattarella sottolineando la faccia non proprio sveglia di Berlusconi. Un fotomontaggio associa il capo dello Stato e i Teletubbies, chiamati a raccolta per nuove consultazioni.Neanche le parodie cinematografiche si sprecano. Di Maio e Salvini vestono i panni delle famose gemelle del film "Shining".