Governo, nasce il Conte bis. I 21 ministri hanno giurato al Quirinale. Gentiloni alla commissione Ue

Governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella al Quirinale. Poi è stato il turno dei nuovi minstri, visibilmente molto emozionati, solo quattro di loro hanno già vissuto questa esperienza. Donne ministro in black o in bianco nel salone delle feste. Spicca Teresa Bellanova, neo ministro dell'agricoltura, che sfoggia un completo blu elettrico.



Primo consiglio dei ministri stasera per ufficializzare la candidatura di Paolo Gentiloni alla Commissione europea. La comunicazione è avvenuta nella serata di ieri. Si apprende da fonti a Bruxelles.





ore 10.25 Il governo Conte ha giurato. È dunque nella pienezza dei poteri.



ore 10.18 Alfonso Bonafede, confermato titolare della Giustizia, giura da ministro con la mano sul cuore davanti al presidente della Repubblica. Poco dopo, anche Sergio Costa, confermato ministro dell'Ambiente, giura con la mano sul cuore. In ossequio al suo background militare, prima di raggiungere il tavolo del giuramento, Costa si è posto sull'attenti e ha battuto i tacchi.

ore 10.09 I ministri iniziano a giurare nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il primo a giurare è il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.



ore 10.07 Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



ore 10.06 Al via, nel Salone delle Feste del palazzo del Quirinale, la cerimonia per il giuramento del nuovo governo Conte.

