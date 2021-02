Governo Draghi, voto su Rousseau: risultati attesi per le 19

Il risultato del voto online di «oltre 100 mila iscritti» sulla piattaforma Rousseau per il governo Draghi - atteso per le 19 - pesa non solo sulla vita del M5s (a rischio spaccatura, con Alessandro Di Battista in testa ai contrari) ma su quella dello stesso nascituro esecutivo.

Gli iscritti stanno rispondendo al quesito: «Sei d'accordo che il Movimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?». I risultati, si legge in un comunicato pubblicato sul Blog delle Stelle, saranno pubblicati dopo le 19 di oggi. Possono votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 17:50

