di Alberto Gentil

Lo spread apre a 270 punti, in calo rispetto a ieri. Ma la crisi politica italiana ancora non è risolta. Cottarelli sale al colle. «Informale» viene definito dal Quirinale l'incontro avvenuto alle 9 di questa mattina tra il Capo dello Stato, Sergio Mattarella e il premier incaricato, che sceso dal Colle è tornato al lavoro a Montecitorio. Ma mentre C ottarelli attende sviluppi sembrano farsi sempre più labili le possibilità che la Lega si renda disponibile a un nuovo tentativo di governo con M5S. Il Carroccio, tramite Salvini, si dice invece

pronto a non ostacolare soluzioni per le emergenze

«La riapertura di Di Maio? Non siamo al mercato ed è anche una questione di dignità. Abbiamo provato a fare un governo con il centrodestra e poi con i 5 Stelle ci hanno sempre detto no. Non svendiamo l'Italia». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini oggi a Pisa. «Leggo anche importanti commentatori che sui giornali mi chiedono di fare un gesto nobile chiedendo aiuto al Pd e allora voglio dire chiaro e tondo che noi non faremo mai un governo con Renzi e con il Pd», ha concluso.



Soluzione per emergenza. Dal 4 marzo per dare un governo al Paese abbiamo provato tutto, abbiamo rinunciato alle presidenze di Camera e Senato, alla presidenza del Consiglio. Abbiamo provato la strada con il centrodestra e poi con il M5S. A questo punto non ostacoleremo soluzioni rapide per affrontare le emergenze ma ridiamo la parola agli italiani il prima possibile. È questa, a quanto si apprende da fonti leghiste, la posizione delle ultime ore del partito di Matteo Salvini sulla crisi di governo.