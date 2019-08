LA DIRETTA DELLA GIORNATA

All'Italia «serve un programma green», con una nuova «serie di investimenti» in particolare nella scuola e nella sanità. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una conferenza stampa nella sede del partito.

Pd cerca soluzione. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti nella telefonata con Luigi Di Maio ha ribadito il no a un Conte bis, per i motivi che aveva già spiegato al leader M5s. Secondo quanto riferiscono fonti della segreteria Dem Zingaretti avrebbe espresso «malessere» per gli «ultimatum» da parte di M5s. Le fonti riferiscono che «si lavora comunque a una soluzione».



Renziani: sostegno a Zingaretti. «Totale sostegno al segretario Zingaretti, sia che dica sì a Conte, sia che dica no». È quanto affermano fonti qualificate renziane, commentando quanto emerso dopo la nuova telefonata tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Le stesse fonti sottolineano il «compiacimento» per aver «dato l'assist che ha messo in difficoltà Salvini» ed evitato la corsa al voto. Ora però, ribadiscono, «il gol lo segna Zingaretti e da noi ha totale sostegno».

Domenica 25 Agosto 2019, 12:35

