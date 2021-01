Conte va a caccia di voti, al Senato soglia lontana. Oggi la fiducia alla Camera

È sempre più incerto l’esito della crisi di governo. Alla sfida dell’aula, quella di domani al Senato soprattutto, il premier Conte non arriverà con grosse certezze. Il suo obiettivo è raggiungere almeno 158 voti che gli permetterebbero di rimanere in sella ma senza maggioranza assoluta (161).

Dunque una maggioranza da mettere insieme di volta in volta e un governo fragile, preda dei capricci di questo o quel senatore. Dopo l’ottimismo iniziale i conti non tornano: la nascita di un nuovo gruppo a sostegno del premier si è arenata, l’Udc si è sfilata e per ora i voti certi sono solo 151.

Matteo Renzi dal canto suo ha annunciato che il suo gruppo si asterrà sulla fiducia, ma che voterà i provvedimenti più importanti come lo scostamento di bilancio e il decreto ristori. Il centrodestra ha affinato la strategia e compattato le fila: è sicuro che non ci saranno defezioni e che tutti i parlamentari voteranno contro la fiducia. Il discorso che il premier Conte terrà oggi alle 12 ai deputati richiamerà il bene del Paese, il dramma dell’emergenza sanitaria e di chi è rimasto senza lavoro e i rischi di una crisi al buio. Ma difficilmente riuscirà a convincere i parlamentari ancora incerti. E mentre il virus continua a correre e la crisi economica diventa più grave il futuro dell’esecutivo resta oscuro

