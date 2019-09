Conte, appena arrivato nell'aula del Senato, si è seduto tra Luciana Lamorgese e Dario Franceschini. Il premier ha avuto un lungo scambio con Lamorgese e poi ha scambiato qualche parola con Franceschini. Cori e tensione in aula.

La bagarre. La senatrice della Lega Lucia Borgonzoni ha mostrato una maglietta bianca con la scritta «Parliamo di Bibbiano» togliendosi la giacca e rivolgendosi al premier Giuseppe Conte. A lui poco prima aveva chiesto attenzione dicendogli: «Lei è distratto, mi può ascoltare». La presidente Casellati ha chiesto alla senatrice di rimettersi la giacca tra applausi dei leghisti e proteste dei Dem. L'aula è stata sospesa. Poi l a seduta dell'Aula del Senato è ripresa e la senatrice leghista Lucia Borgonzoni si è rimessa la giacca, pur tenendo sotto la maglia che la scritta su Bibbiano. il premier Giuseppe Conte, che era uscito dall'aula per pochi minuti, è rientrato. Dalla Lega continuano i cori contro la maggioranza con gli slogan « Bibbiano Bibbiano!» e «Dignità!». «Non avete argomenti», è la replica di qualche senatore del Pd. La senatrice della Lega Lucia Borgonzoni nel suo intervento in Aula al Senato insiste sulla vicenda di Bibbiano seguita dai colleghi del Carroccio che l'hanno accompagnata con il coro 'dignità dignità. Scontro verbale a distanza e tensioni tra senatori della Lega e del Pd.

Bonino. «Il suo intervento di ieri è stato lungo e enciclopedico, si configura come un libro dei sogni senza priorità e concretezza e finisce per essere una fiera dell'ovvietà». Lo dice la senatrice di Più Europa Emma Bonino intervenendo in Aula al Senato annunciando di «votare contro» la fiducia al nuovo governo. Servono «interventi da realizzare con risorse individuate in modo preciso», dice sottolineando come il rischio sia quello di «illudere gli italiani». Inoltre, «non volete disfare nulla di quanto fatto dal precedente governo. C'è una sostanziale continuità» e «dovete stare attenti a non resuscitare politicamente l'ex vicepremier Salvini, che si è azzoppato da solo. State attenti a non creare le condizioni per farlo tornare a Palazzo Chigi», conclude Bonino.

«Se dovessi essere coerente con me stesso dovrei votare la fiducia» e «oggi ho deciso di pretendere maggiore coerenza da me stesso che da altri e quindi di mettere alla prova una posizione di sostegno alla fiducia ma sottolineo molto che è indispensabile un vero mutamento di indirizzo». Così il senatore a vita Mario Monti in Aula al Senato durante il dibattito sulla fiducia al governo.

Salvini su Conte. «Ho conosciuto per mesi quello che sembrava un Presidente del Consiglio. Poi non so che cosa è cambiato, cosa gli hanno promesso. Da un premier mi aspetto un'idea per l'Italia, non insulti continui. È un uomo organico al potere, senza dignità. Abbiamo scoperto un nuovo Monti, un nuovo Gentiloni. Chi si somiglia, si piglia». Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti al Senato.

Casini. «Il discorso del Presidente del Consiglio è pieno di spunti interessanti. Penso al tema demografico ed al provvedimento sulle gratuità degli asili nidi. Condivido in particolare il riferimento all'atlantismo e all'europeismo che ritrovano dignità nelle aule del parlamento italiano. Questa è la nostra tradizione, queste sono le nostre radici, questo è il nostro ineludibile futuro se noi non vogliamo consegnarci a un sovranismo irresponsabile che porterebbe solo guai all'Italia, rendendoci - come lo siamo stati in quest'ultimo anno - completamente ininfluenti». Lo ha detto, intervenendo nell'Aula del Senato, Pier Ferdinando Casini, eletto nelle file del Pd. «Il resto del programma - sostiene Casini - è un impasto, come sempre capita, di buone intenzioni e di propositi che andranno tutti verificati alla luce del cammino parlamentare. La mia preghiera è di evitare la retorica dell'antipolitica che purtroppo ha avuto diritto di cittadinanza fino ad oggi, a partire dalla riduzione del numero dei parlamentari. Un provvedimento demagogico a cui rimango fermamente contrario, pur sapendo che è nell'accordo di programma. L'esperienza mi dice che tante volte le condizioni più stupide sono anche quelle più irrinunciabili». «Infine, una questione essenzialmente politica: molti ritengono - aggiunge Casini - che la mission di questo esecutivo debba essere la creazione di un nuovo partito della sinistra, determinato dalla convergenza delle forze che partecipano al Governo. Non auspico questo esito ed è sin troppo ovvio che in questo caso i centristi e i moderati non potranno far parte di questa entità e avranno la responsabilità di far nascere un contenitore che oggi non esiste e che è necessario per l'Europa e per l'Italia. Il mio voto di fiducia, che le chiedo di considerare a tempo, è coerente con quanto enunciato dal mio Gruppo in primo luogo al Presidente della Repubblica e anche a lei nel corso delle consultazioni».



Salvini. Alle 15.25 prende la parola Matteo Salvini:

Non la invidio, presidente Conte-Monti. Si vede uno quando ha il discorso che gli viene da dentro e quando uno deve eleggere un compitino a cui non crede neanche lui. Siete passati dalla rivoluzione al voto di Casini, Renzi, Monti. Torno a casa con una poltrona di meno, ma con tanta dignità in più. Lascio voi a giudicare se questa operazione è di verità, e di coscienza: milioni di italiani non la pensano così. Ci sono le regionali alle porte: milioni di italiani che potranno votare. A meno che non vi inventiate qualcosa, la liberazione dal Pd potrà diventare realtà in tutte le regioni. Per noi 'maicolPd', rimane 'maicolpd'».

«Voi minoranza del Paese, noi senza poltrona, ma a testa alta.