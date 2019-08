Crisi di Governo, Centinaio cita Boskov: «Partita è finita quando arbitra fischia»

Giovedì 29 Agosto 2019, 11:23

, ministro dell'Agricoltura e del Turismo del governo giallo-verde, ospite oggi di Agorà su Rai Tre, per parlare della attuale situazione politica, si è affidato ad una massima cara all'ex allenatore della Sampdoriaper spiegare lo stato della crisi di governo. «C'era un grande allenatore del passato che diceva "partita finita quando arbitro fischia" e per me l'arbitro fischia nel momento in cui il presidente Conte e i ministri giurano nella mani del Presidente della Repubblica. E parole scritte, parole pronunciate da parte di alcuni colleghi del M5S dicono "guarda che non è ancora finita"». Alla domanda con la quale si chiede a quando risalgono queste parole, Centinaio risponde: «Ieri sera alle 23.30».Poi, Centinaio torna sulla frase pronunciata da Luigi Di Maio mercoledì sera dopo le consultazioni al Qurinale, nella quale raccontava come la Lega gli avesse proposto di fare il premier di un nuovo governo giallo-verde. «Visto che faccio parte del gruppo di esponenti della Lega che hanno tenuto i rapporti con il M5S spiega Centinaio posso mettere anche il mio telefono qua e lo vediamo senza problemi, non c'è un messaggio di Gian Marco Centinaio a Luigi Di Maio. Può darsi che qualcun altro lo abbia mandato. Le cose sono andate che nel momento in cui eravamo nella fase di contrattazione a noi è stato chiesto ' ma per tornare indietro la Lega sarebbe disponibile ad accettare Luigi Di Maio? Se il M5S ci esprime come candidato premier Luigi Di Maio va bene, purché non sia Conte»