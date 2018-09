Conte ribadisce la fiducia a Rocco Casalino, finito nella bufera per un audio nel quale attacca i tecnifi del Mef.LEGGI ANCHE Casalino nella bufera per audio contro tecnici Mef: «Conversazione privata, violata la mia riservatezza» «Ribadisco la piena fiducia nel mio portavoce e approfitto per ribadire la piena compattezza e unitarietà del governo nell'elaborazione della manovra economica». Lo afferma il premier Giuseppe Conte che sottolinea: «Sono giorni molto intensi e stiamo lavorando tutti, on il sostegno delle strutture amministrative, per realizzare le riforme più idonee a rilanciare la crescita e lo sviluppo sostenibile del Paese».