Giuseppe Conte lascia Palazzo Chigi con la compagna Olivia Paladino. Il lungo applauso dei dipendenti, e su Twitter cambia tutto

Picchetto d'onore per Giuseppe Conte che ha lasciato Palazzo Chigi tra gli applausi di tutti i dipendenti affacciati alle finestre che sovrastano il cortile. L'avvocato non è più presidente del Consiglio e la cerimonia di commiato è seguita all'incontro con Mario Draghi con il dovuto passaggio di consegne. Il nuovo premier ha giurato questa mattina al Quirinale e ha poi raggiunto il predecessore per prendere posto nella sede del governo. Conte è uscito di scena ringraziando tutti e allontanandosi con la compagna. Sul profilo Twitter è scomparsa la parola "presidente".

Giuseppe Conte lascia Palazzo Chigi, il saluto

Momenti di commozione quando Conte è stato salutato da un lungo applauso dei dipendenti di palazzo Chigi. Gli impiegati si sono affacciati dalle finestre sul cortile d'onore e lo hanno salutato. Poi il premier uscente si è allontanato mano nella mano con la compagna Olivia e non ha rilasciato dichiarazioni.

Giuseppe Conte, il profilo Twitter

Giuseppe Conte è stato molto social, mentre il nuovo presidente del Consiglio non ha mai avuto un account. Seguitissimi i post e le dirette per le comunicazioni più importanti. Da oggi non è più presidente del Consiglio e la carica è scomparsa anche dai profili.

Giuseppe Conte, il ritorno a casa

Di ritorno nella sua abitazione romana Conte ha commentato sottolineando di non avere rimpianti. «Come è andata quest'ultima giornata? È stata sobria ed efficace. Rimpianti mai, bisogna andare avanti sempre. Cosa rimane? È stata una grande esperienza, spero di essermi migliorato anche come persona», ha dichiarato l'ex premier ai microfoni di Fanpage.

