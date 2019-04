Giuseppe Conte inaugura il Salone del Mobile, l'hostess non lo riconosce: «Non tocchi quella lampada!»

Virginia Saba, «lingerie nera e mascherina hot»: le foto sexy su Chi della fidanzata di Di Maio​

È la quarta carica dello Stato ed il capo dell'esecutivo, ma non tutti ancora lo riconoscono. Il presidente del Consiglio,, è stato suo malgrado protagonista di una scena un po' imbarazzante durante ildi Milano. Dopo aver inaugurato la kermesse,è stato infatti ripreso da una hostess, che non lo aveva riconosciuto.Il premier stava infatti osservando alcune lampade e, incuriosito, ne aveva toccata una. A quel punto una solerte, non riconoscendo, si è rivolta in inglese al premier, intimandogli di non toccare la. La ragazza è stata subito avvisata che era il presidente del consiglio. Lei ha detto che non se ne era accorta e si è giustificata spiegando che le avevano detto di non far toccare le opere.