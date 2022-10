Giorgia Meloni in total black per il giuramento, Elisabetta Casellati e Alessandra Locatelli in bianco: gli outfit al Colle

di Redazione web

Total black e total white, nessuna via di mezzo oggi nel salone del Quirinale. Parola d'ordine: eleganza. Tutte le donne, presenti oggi al giuramento del neo Governo Meloni, hanno scelto di indossare un completo classico maschile: tailleur e top. Nessun outfit particolarmente ricercato o troppo appariscente. Stessa cosa per gli uomini, i ministri hanno indossato abiti dai colori scuri e classici.

Francesca Verdini con Salvini al giuramento del governo Meloni: mini abito con gambe scoperte (e sguardi d'amore...)

Anna Maria Bernini 'adesso giura' cantato da Ambra Angiolini: la storia su Instagram scatena il web

Ginevra Meloni ruba la scena: la figlia di Giorgia saltella con lo zainetto e si siede accanto al papà

Gli outfit al giuramento

Giorgia Meloni per l'occasione ha scelto - come per le consultazioni - un completo scuro: nessun gioiello o dettaglio appariscente, la premiere ha optato per un semplice completo giacca, pantalone e décolleté tacco 12. Come la Meloni, anche tutte le donne del nuovo governo hanno indossato un completo classico per la cerimonia. Tra queste, spiccano uniche in total white, Elisabetta Casellati e Alessandra Locatelli, sedute vicine.

Sceglie il classico tailleur nero la neo ministra Anna Maria Bernini, che ha spezzato con una camicia bianca.

Arianna, la sorella di Giorgia Meloni, ha indossato un completo pantalone bianco. A catturare l'attenzione, tuttavia, è stata la piccola Ginevra Meloni, figlia della premier, con il suo vestitino bianco tutto frange e piume.

Completi scuri, camicie bianche e cravatte con piccole fantasie per i neo ministri. La scelta degli uomini è ricaduta su abiti semplici e classici color blu scuro. Il responsabile dello Sport Andrea Abodi, invece, ha optato per il grigio.

#GinevraMeloni ruba la scena: la figlia di #Giorgia saltella con lo zainetto e si siede accanto al papà https://t.co/nFpk9reLyz — Leggo (@leggoit) October 22, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Ottobre 2022, 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA