Giulia Sarti: «Nessuno si occupi più della mia storia, Bugani mi è stato vicino»

Per evitare che si alimentino ulteriori assurdità, chiariamo una volta per tutte: Max Bugani e il M5S non c'entrano nulla con l'hackeraggio che ho subìto nel 2013. Sul resto delle dichiarazioni di Giovanni Favia al Corsera, mi astengo dal commentare ricostruzioni prive di senso. pic.twitter.com/J1YpDF4g9K — Giulia Sarti (@GiuliaSarti86) 19 marzo 2019

Ultimo aggiornamento: 15:06

Parla Giulia Sarti . «Le dichiarazioni rilasciate da Giovanni Favia in merito alla mia vicenda sono pretestuose e infondate. Le sue parole sono il frutto di una ricostruzione fantasiosa di fatti che non lo riguardano», ha dichiaratoall'agenzia Adnkronos.«Max Bugani - rimarca Sarti - è tra le persone che mi sono state vicine nelle difficoltà e non accetto che vengano fatte illazioni nei suoi confronti. La mia è una vicenda personale ed è orribile che qualcuno tenti di strumentalizzarla per ottenere spazio sui media». «Chiedo rispetto e che nessuno si occupi più della mia storia personale. Un ringraziamento di cuore a tutte le persone che mi hanno scritto e mi sono state vicino in questi giorni difficili», conclude la parlamentare.