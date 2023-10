Giudice Apostolico, svelato il mistero sul video: «Lo ha girato un carabiniere, ma senza alcuna finalità»

di Redazione web

Svelato il 'giallo' sul video che riprendeva la giudice di Catania Iolanda Apostolico ad una manifestazione al porto di Catania sui migranti, nel 2018, video postato sui suoi canali social dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini (all'epoca dei fatti ministro dell'Interno) e che ha provocato grandi polemiche tra maggioranza e opposizione. A girare il video sarebbe stato infatti un carabiniere.

Matteo Salvini, bufera per il video della giudice Apostolico: «Come l'ha avuto?». Cosa sappiamo

Salvini, il video della giudice di Catania Apostolico alla manifestazione: «In piazza contro la polizia»

Apostolico, il video girato da un carabiniere

Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, sarebbe stato lo stesso militare a riferire spontaneamente ai suoi superiori che cinque anni fa aveva girato quelle immagini con il cellulare senza alcuna finalità.

Senatore Carrà: «Non lo avevo mai visto»

«Non avevo visto il video prima che Matteo Salvini lo pubblicasse sui social e non ne sono mai stato in possesso». Così il senatore della Lega, Anastasio Carrà, ex sottufficiale dei carabinieri ed ex sindaco di Motta Sant'Anastasia, commenta con l'ANSA la notizia che sarebbe stato un militare dell'Arma a girare il filmato che riprende la giudice Iolanda Apostolico a una manifestazione del 2018 al porto di Catania sui migranti. È stato a lui a 'identificarè il magistrato nel video postato dal vicepremier.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Ottobre 2023, 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA