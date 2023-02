Meloni: «Lo Stato non tratta con la mafia e con chi minaccia»

di Alessandra Severini

Piglio severo e parole decise. Giorgia Meloni non traballa di fronte alle polemiche che hanno accompagnato il caso Cospito e messo sotto accusa due dei più fedeli membri del suo partito.

«Lo Stato non deve trattare con la mafia e nemmeno con chi lo minaccia» dice a proposito delle polemiche e delle manifestazioni per l'abolizione del 41bis. A dimostrazione che non intende retrocedere, Giorgia Meloni guarda al futuro e, partecipando ad una manifestazione in favore del candidato del centrodestra alla guida del Lazio, Francesco Rocca, promette che il 2023 «sarà l'anno delle grandi riforme, andremo dove non si è riusciti ad andare finora».



Il programma è molto ambizioso: «Daremo a questa nazione una riforma delle istituzioni che consenta di avere governi scelti dai cittadini e duraturi, e una riforma giustizia che garantisca certezza del diritto e certezza della pena». Con la consueta grinta la premier difende poi dalle critiche le riforme già avviate, come quella dell'autonomia differenziata: «Non è vero che togliamo ad alcuni per dare ad altri: se gestisci bene le tue risorse e le tue competenze, prendo in considerazione l'ipotesi di farti gestire altre competenze».



