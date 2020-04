Giorgia Meloni all'attacco del governo: «Vogliono sfruttare il Coronavirus per fare sanatoria sugli immigrati clandestini»

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Aprile 2020, 11:03

, leader di Fratelli d'Italia, torna ad attaccare la sinistra e la maggioranza di governo. E torna a farlo dal punto di vista dell'immigrazione e dell'integrazione, accusando il governo di voler fare una sanatoria di immigrati irregolari. Proposta portata avanti proprio in queste ore dall'ex ministro dell'Interno Minniti. «Alla sinistra che sfrutta l'emergenza per tentare di fare una sanatoria per immigrati irregolari e sostituire la manodopera italiana con quella straniera a basso costo, Fratelli d'Italia risponde continuando a proporre di reintrodurre i voucher in agricoltura e di impiegare i percettori del reddito di cittadinanza (idonei)».