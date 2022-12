Giorgia Meloni arriva in ritardo alla Camera: «Mi scuso, traffico che non avevo previsto. Non ho detto che è colpa di Gualtieri ma del traffico»

di Redazione web

Giorgia Meloni in ritardo stamani alla Camera: 20 minuti che hanno costretto a far slittare la seduta in cui erano previste le comunicazioni del presidente del Consiglio all'Aula in vista del prossimo Consiglio europeo. E la causa del ritardo, a detta del premier, è il traffico di Roma.

Giorgia Meloni: «Traffico che non avevo previsto»

«Mi scuso con Giachetti e con l'Aula per il ritardo, per un motivo di traffico che non avevo previsto. Non ho detto che è colpa di Gualtieri ma del traffico». Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aprendo le sue comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo, in ritardo di 20 minuti rispetto all'orario previsto. Roberto Giachetti ad inizio seduta aveva stigmatizzato il ritardo del premier che ha costretto a rinviare la seduta di 20 minuti.

« Italia ha le carte in regola per un contributo autorevole all'Ue »

In Europa «non bisogna limitarsi a ratificare le scelte a valle, ma contribuire a determinarle a monte. Indirizzare l'intergazione europea verso un approccio più attento ai cittadini, alle famiglie e alle imprese. E abbiamo tutte le carte in regola per dare un contributo autorevole». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera sul Consiglio europeo.

Ucraina, Meloni: «Sanzioni per noi dolorose ma efficaci contro Mosca»

«Le sanzioni sono dolorose per il nostro tessuto produttivo ma sono efficaci: stanno avendo un effetto sulla Russia. I costi per Mosca devono essere superiori a quelli sopportati dall'Europa. Per questo vigileremo sugli effetti di queste misure, soprattutto per quanto riguarda l'energia». Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo.

