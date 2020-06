Giorgia Meloni e il rapporto con il padre che se ne andò di casa: «Quando è morto non provai emozioni»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 14:17

«Non provo odio, né disprezzo,. Una cosa che mi rimprovero». Lo ha detto Giorgia Meloni , a 'L'intervista' di, in onda domani sera, in seconda serata, su Canale 5, rispondendo a una domanda sul padre: «Quando avevo 11 anni - ricorda - ho rotto i rapporti con lui». «A mia madre - aggiunge - devo tutto, ha cresciuto due figli da sola». Commozione poi per nonna Maria. La Meloni la ricorda con gli occhi lucidi.La leader di Fratelli d'Italia già due anni fa aveva parlato della sua personale vicenda familiare. In un'intervista rilasciata a Francesca Fagnani alla trasmissione "" aveva descritto il padre come un uomo anaffettivo, che se ne andò da casa quando lei aveva appena un anno mentre la sorella due anni.Le figlie furono cresciute dalla mamma e dai nonni materni. L'uomo si trasferì alle Canarie, iniziò una nuova vita con un'altra compagna non dedicando più tempo alle figlie. «», disse all'epoca.