Meloni premier, riceve il campanello e si commuove: dal look al cambio di scarpe, una giornata speciale

Giornata di grandi emozioni per Giorgia Meloni. Dopo il giuramento di ieri per il nuovo Governo Meloni la premier, prima donna a diventare presidente del Consiglio dei ministri è stata accolta a Palazzo Chigi da Mario Draghi per il passaggio di consegne.

La neo premier Giorgia Meloni, elegante in completo scuro, è apparsa visibilmente emozionata dopo aver ricevuto la campanella dalle mani di Mario Draghi.

L'outfit di Giorgia Meloni

Sguardi di intesa e sorrisi tra i due, poi le strette di mano tra i rispettivi sottosegretari, Draghi, erroneamente, stringe la mano anche all'uomo della scorta della neo premier. Quando la cerimonia termina e il presidente del Consiglio uscente lascia la sala dei Galeoni, Meloni, chiamata a gran voce dai fotografi, alza gli indici per una foto ricordo.

Giorgia Meloni per la giornata della cerimonia ha optato per un completo scuro giacca e pantalone aderenti. Oggi però, a differenza del look scelto per il giuramento, la premier ha spezzato con una t-shirt total white di seta. Durante la mattinata, poi, Giorgia Meloni ha effettuato un cambio di scarpe: la premier si era presentata con un paio di classiche ma pesanti scarpe maschili, nere con le stringhe.

Dopo il lungo incontro con Mario Draghi, che in modo inedito l'aveva attesa in cima allo scalone d'onore interno di palazzo Chigi, durato circa un'ora, la premier si è presentata nel salone dei Galeoni per la cerimonia della campanella con un paio di comode decolletè con tacco basso, per un tocco più femminile.

