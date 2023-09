Giorgia Meloni, la pizza a New York con la figlia scatena le polemiche. Renzi: «Doveva andare da Biden»

di Redazione web

Giorgia Meloni si è concessa una cena italiana a New York ieri sera, dopo aver partecipato alla prima giornata dei lavori dell'assemblea generale dell'Onu, e ha portato tutto lo staff (e la figlia Ginevra) al ristorante Ribalta, a due passi da Union square. «Per noi è una occasione importantissima, è sempre importante essere presi in considerazione per quel che facciamo anche per il made in italy» spiega il proprietario Rosario Procino.

La polemica sulla pizza

La cena tutta italiana ha però causato qualche polemica, con Repubblica che ha rimarcato il fatto che la premier avrebbe disertato lo 'storico' Consiglio con Zelensky e Lavrov, saltando il ricevimento del presidente americano Joe Biden. Una polemica cavalcata anche dall'ex premier Matteo Renzi, che ospite di Stasera Italia su Rete 4 non si è lasciato sfuggire l'occasione.



«Il ricevimento che il presidente Usa dà è un ricevimento a cui Meloni ha sbagliato a non andare. Non c'entra nulla con l'immigrazione.

La cena

L'arrivo della premier, dice, non è passato inosservato, con diversi avventori che si sono avvicinati per due chiacchiere o un selfie. In passato, racconta, anche Matteo Renzi era stato nel suo ristorante, e poche settimane fa il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. «Ci dà molto orgoglio» la visita della presidente del Consiglio. «La cucina è una sorta di promozione del made in Italy» e avere certi ospiti è «un riconoscimento di quel che facciamo, siamo un pò come i primi ambasciatori» dell'Italia.

Il menù

La presenza di Meloni ieri, tra i tavoli del locale, è per Procino una sorta di «riconoscimento di quel che facciamo, un momento di promozione per l'Italia: siamo un pò come i primi ambasciatori» dell'Italia nel mondo, con una cucina invidiata in tutto il pianeta. Meloni e i suoi «hanno preso la pizza, lei lo spaghettone al pomodoro, il piatto 'must' della casa. Diverse persone si sono avvicinate per chiedere un selfie, la sua presenza ha attirato l'attenzione, si sono avvicinati in molti per chiacchierare con lei, che è stata disponibile e sorridente con tutti».

