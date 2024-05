Giorgia Meloni, messaggio che punge La7: «Alle Europee non decidono i salotti radical chic». Gelo Formigli

di Redazione web

Il nuovo spot di Giorgia Meloni per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno è carico di ironia. La premier ha realizzato un video rivolto specificamente ai telespettatori di La7, con una sottile critica alle opinioni negative espresse da alcune personalità note del canale. «Cari spettatori di La7, è passato un po’ di tempo dall'ultima volta che ci siamo visti. Spero che nel frattempo abbiate trovato conforto nel vedere scongiurati i timori di una deriva autoritaria, del collasso economico e dell'isolamento internazionale dell'Italia», esordisce Meloni. Il messaggio continua: «Mentre molti si preoccupavano di questi spettri, noi lavoravamo incessantemente per migliorare le condizioni del nostro paese. Così oggi, pur in una congiuntura difficile, l'Italia è tornata a crescere più della media europea. L'export è aumentato, lo spread è diminuito e la borsa italiana nel 2023 è stata la migliore d'Europa».

La premier poi elenca i risultati ottenuti dal suo governo nell'ultimo anno e mezzo: «Abbiamo raggiunto il tasso di occupazione più alto di sempre, incrementato i contratti stabili e l'occupazione femminile.

La risposta di Formigli

«Quel che colpisce di questo video è il salto di qualità. Stavolta la Presidente del Consiglio non attacca i giornalisti di La7. Va oltre e sbeffeggia e insulta milioni di italiani che guardano la nostra rete. La premier di mezzo paese che dichiara guerra all'altra metà". Lo scrive Corrado Formigli, giornalista e conduttore di Piazzapulita, a proposito dello spot della premier in vista delle elezioni europee in onda sull'emittente.

